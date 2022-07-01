Венгрия должна "радикально" усилить свою обороноспособность – премьер Орбан

КИЕВ. 1 июля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна должна ускорить свою программу развития обороны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы должны радикально повысить нашу обороноспособность", — сказал он и подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем прекращении войны в соседней Украине: "Мы должны запустить двигатели... и ускорить нашу программу развития обороны."

Детали

Выступая на саммите НАТО в Мадриде, он заявил, что в Украине медленно проявляются "военные реалии", на фоне того, как страна ежедневно теряет много солдат, и добавил, что несмотря на то, что хотя фронт кажется еще далеким от Венгрии, ситуация может измениться. Орбан повторил, что как союзник Альянса, Венгрия должна быть в стороне от войны.

Ранее

В конце мая Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в стране в связи с войной в Украине.