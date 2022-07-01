Рада назначила Дмитрия Лубинца новым Омбудсменом

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада назначила народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного ВР по правам человека. О том, что проголосовали за соответствующее решение, сообщили из депутатского корпуса, передает УНН.

Детали

Кандидатуру Лубинца зарегистрировали в Верховной Раде 21 июня.

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что верит, что опыт Лубинца в должности председателя комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, а также его профессиональные и человеческие качества создадут все необходимые предпосылки для выполнения в полном объеме полномочий, возложенных на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Что было ранее

31 мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного по правам человека.

Денисова заявляла, что будет обжаловать свое увольнение в суде.