Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,40 -0,3759 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2340

Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

фотогалерея

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере, передает УНН.

Цитата

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности.

Источник: УНН
Теги: Украина, Норвегия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.