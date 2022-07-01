Новости: Политика
1 июля 2022, 18:52 • Анна Мурашко • 2340
Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии
КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере, передает УНН.
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"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Приветствую в Киеве Премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский в Telegram.
Дополнение
Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности.
Источник: УНН
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