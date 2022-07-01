В порт Турции вошел корабль с зерном из оккупированного Бердянска. Киев призывает Анкару принять меры

КИЕВ. 1 июля. УНН. В турецкий порт Карасу вошел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. Украина уже обратилась к турецкой стороне с просьбой принять неотложные меры. Об этом написал посол Украины в Турции Василий Бондарь в Facebook, пишет УНН.

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"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры. Имеем хорошую коммуникацию и тесное сотрудничество с органами власти ТР. Убежден, что принятые решения предотвратят попытки нарушения суверенитета", – написал украинский посол.

Детали

Ранее сегодня журналист Осман пашаев сообщил, что сегодня судно Zhybek Zholu с зерном из оккупированного Бердянска зашло в турецкий порт Karasu на Черном море.

По его информации, судовладелец Zhybek Zholu в Казахстане.

Ранее

Как писал УНН, прокуратура автономной республики Крым и города Севастополя начала уголовное производство по факту вывоза россией краденого украинского зерна через временно оккупированный Крым.