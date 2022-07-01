В Норвегии рассмотрят вопрос по поставкам газа Украине

КИЕВ. 1 июля. УНН. Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере во время совместного брифинга с Президентом Украины в Киеве, передает УНН.

Цитата

"Мы с господином Президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу в наши компании. Они уже делают все, что могут, работают на самые высокие мощности. Но просьба Президента Украины – это то, что я увезу домой", - рассказал Стере.

По его словам, после начала войны, когда рф начали отрезать от предоставления энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали, выполнит ли Норвегия свои обязательства в таких условиях.

"Я сказал да. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем еще добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу", - сказал Стере.

Дополнение

В Евросоюз значительно сократились поставки российского газа. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова в Twitter, таким образом, Россия объявляет странам ЕС энергетическую войну.

Европейский совет утвердил правила, согласно которым газовые хранилища должны быть заполнены на 80% до 1 ноября 2022 года.