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Зеленский провел переговоры с лидерами Аргентины и Чили

Зеленский провел переговоры с лидерами Аргентины и Чили

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 1 июля, провел телефонные переговоры с лидерами Аргентины Альберто Фернандесом и Чили Габриэлем Боричем. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает УНН.

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"Увеличиваем внешнеполитические связи Украины с Латинской Америкой. Провел переговоры с лидерами Аргентины и Чили", - сказал он.

Зеленский также подчеркнул, что интересы Украины будут представлены повсюду в мире.

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В Twitter глава государства написал, что в разговоре с президентом Аргентины Альберто Фернандесом поблагодарил за гуманитарную помощь, осуждение российской агрессии и остановку членства рф в Совете ООН по правам человека.

Также Зеленский сообщил, что был рад установить контакт с новоизбранным президентом Чили Габриэлем Боричем.

"Благодарил за поддержку в ООН, гуманитарную помощь для Украины. Обсудили возможность привлечения чилийских специалистов к разминированию украинских территорий", – отметил он.

Источник: УНН
Теги: переговоры, Владимир Зеленский
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