ЕС назвал военным преступлением российский ракетный удар по Одесской области

КИЕВ. 2 июля. УНН. В ЕС осудили ракетные удары по Одесской области и считают их очередным российским военным преступлением. Об этом информирует УНН со ссылкой на Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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"Эти нападения на мирных жителей должны прекратиться немедленно. Лица, ответственные за действия, что есть военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", - отметил Боррель.

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По последней информации, всего в результате обстрела погиб 21 человек, из них 1 ребенок, пострадало 39 человек, из них 6 детей, спасены 8 человек, из них 3 детей.

Так, отмечается, что в жилом доме погибли 16 человек, пострадали 38 человек (все госпитализированы), из них 6 детей, спасены 7 человек, из них 3 детей.

В корпусе базы отдыха погибли 5 человек, из них 1 ребенок, спасен 1 человек, пострадал 1 человек.

Напомним

Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.