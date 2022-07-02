путин хочет принести кризис под двери каждого европейского дома: Кулеба объяснил, почему важно поддерживать Украину

КИЕВ. 2 июля. УНН. российский президент владимир путин хочет принести кризис под двери каждого европейского дома, а Украина мешает этим планам, поэтому европейским партнерам так важно продолжать поддержку нашей страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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"Продолжать поддерживать Украину очень важно для европейских партнеров, потому что путин ненавидит благополучие европейцев и хочет принести кризис под двери каждого европейского дома. Украина мешает этим злонамеренным планам. Поддерживая нас, партнеры поддерживают себя", - отметил Кулеба в Twitter.

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Издание Politico написало об опасениях мировых лидеров, что "вскоре их общественность не будет готова к борьбе". "Усталость от войны приходит везде", — цитирует издание премьер-министра Эстонии Каю Каллас. При этом она добавила, что "мы не можем уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну".

О том, что американцы, британцы и другие западные страны должны сохранять решимость наказать москву, несмотря на влияние войны на мировые цены на нефть, заявил на днях и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул, что позволить путину преуспеть во время вторжения в Украину будет иметь "абсолютно катастрофические" последствия для всего мира.