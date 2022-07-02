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Кулеба созвонился с Боррелем: обсудили движение Украины в ЕС и седьмой пакет санкций против рф

Кулеба созвонился с Боррелем: обсудили движение Украины в ЕС и седьмой пакет санкций против рф

КИЕВ. 2 июля. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозефом Боррелем обсудил дальнейшие шаги по интеграции Украины в ЕС и седьмой пакет санкций против россии. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.

Цитата

"В сегодняшнем разговоре с Жозефом Боррелем обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба соглашаемся в необходимости седьмого пакета санкций ЕС против рф и работаем над этим" , – сообщил Кулеба.

Напомним

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали совместное заявление по поводу полноценного членства Украины в Европейском Союзе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба
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