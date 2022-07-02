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Мир устал не от поддержки Украины, а от комплексов путина – Подоляк

Мир устал не от поддержки Украины, а от комплексов путина – Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 2 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал в своем твиттер-аккаунте, что мир устал от газового шантажа, кризисов, террора и лжи со стороны россии, передает УНН.

Цитата

"Забудьте о словосочетании "усталость от Украины". Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" путина", – заявил Подоляк.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский президент владимир путин хочет принести кризис под двери каждого европейского дома, а Украина мешает этим планам, поэтому европейским партнерам так важно продолжать поддержку нашей страны.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Украина, Офис президента Украины
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