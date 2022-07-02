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"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": в Латвии отреагировали на заявления Захаровой по поводу борща

"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": в Латвии отреагировали на заявления Захаровой по поводу борща

Мария Захарова

КИЕВ. 2 июля. УНН. В МИД Латвии отреагировали на заявления пресс-секретаря мид рф Марии Захаровой относительно признания украинского борща наследием ЮНЕСКО словами российского диктатора владимира путина - "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", передает УНН.

Цитата

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - написал глава МИД Эдгар Ринкевичс в Twitter в ответ на явления Захаровой относительно признания украинского борща наследием ЮНЕСКО.

Добавим

Захарова довольно бурно отреагировала на признание борща наследием ЮНЕСКО и даже усмотрела в решении "националистов, ненавидящих все русское".

Также стоит добавить, что слова "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" употреблял российский диктатор владимир путин, обращаясь к Украине еще в начале февраля с требованием выполнять Минские соглашения.

Напомним

1 июля элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Латвия
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