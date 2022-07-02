"Нравится — не нравится, терпи, моя красавица": в Латвии отреагировали на заявления Захаровой по поводу борща
Мария Захарова
КИЕВ. 2 июля. УНН. В МИД Латвии отреагировали на заявления пресс-секретаря мид рф Марии Захаровой относительно признания украинского борща наследием ЮНЕСКО словами российского диктатора владимира путина - "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", передает УНН.
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"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - написал глава МИД Эдгар Ринкевичс в Twitter в ответ на явления Захаровой относительно признания украинского борща наследием ЮНЕСКО.
«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица»— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 2, 2022
Захарова раскритиковала внесение украинского борща в список наследия ЮНЕСКОhttps://t.co/HC8e5rjO7t
Добавим
Захарова довольно бурно отреагировала на признание борща наследием ЮНЕСКО и даже усмотрела в решении "националистов, ненавидящих все русское".
Также стоит добавить, что слова "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" употреблял российский диктатор владимир путин, обращаясь к Украине еще в начале февраля с требованием выполнять Минские соглашения.
Напомним
1 июля элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.