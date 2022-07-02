Украина представит в Лугано национальный взгляд на восстановление страны

КИЕВ. 2 июля. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в Лугано в Швейцарии представит национальный взгляд на восстановление. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент сообщил, что активно готовится к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии, которая начнется в понедельник.

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"Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановлению в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную". Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарда, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы", — говорится в обращении.

Это мероприятие является крупнейшим экономическим проектом в Европе, на котором Зеленский пригласит разные страны и компании для сотрудничества и восстановления нашего государства.

Напомним

В Мининфраструктуре объяснили, какие составляющие будут охватывать план восстановления Украины после победы в войне.