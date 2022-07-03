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Австралия вводит санкции против 16 министров рф и запретит ввоз российского золота

Австралия вводит санкции против 16 министров рф и запретит ввоз российского золота

КИЕВ. 3 июля. УНН. Австралия введет дополнительные финансовые санкции против рф. В частности, запретит импорт российского золота. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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«Мы будем объявлять дополнительные финансовые санкции и запрет на поездки для 16 российских министров и олигархов. Кроме того, это затрагивает 62 человека и более 300 других субъектов. Мы запретим импорт российского золота, чтобы сократить возможность россии финансировать эту войну»,- сказал Албаниз.

Детали

Албаниз также рассказал о готовности приобщиться к международным расследованиям преступлений россии против Украины.

Дополнение

Австралия планирует объявить о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, золото, Австралия
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