Зеленский заявил о рисках оккупации Луганской области

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть риски того, что Луганская область будет вся оккупирована. Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизе, передает УНН.

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«Такие риски есть, что Луганская область вся будет оккупирована, они понятны нам, но вы также должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация… Сказать окончательно сегодня, что Лисичанск находится под контролем (рф – ред.) мы не можем …» – рассказал Зеленский.

Дополнение

Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

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