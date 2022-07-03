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Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизе в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Объем работ на уже освобожденных территориях действительно колоссальный. А предстоит освободить еще более 2 тысяч населенных пунктов на востоке и юге Украины. Я предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении и благодарен за готовность присоединиться к реализации этого, уверен, амбициозного проекта», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский сообщил, что ключевыми темами на переговорах в Киеве были безопасное сотрудничество между Украиной и Австралией и дальнейшая защита свободы.

Лидеры также уделили внимание экономическим вызовам и необходимости усилить макрофинансовую поддержку Украины. Президент поблагодарил Премьер-министра за понимание украинских потребностей.

Дополнение

Европейский Союз может покрыть основную часть общей финансовой помощи Украине на послевоенное восстановление, которая может превысить 500 млрд евро. 4-5 июля на донорской конференции в швейцарском городе Лугано Украина представит масштабный проект восстановления страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австралия, война, восстановление
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