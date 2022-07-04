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Подоляк назвал условия Киева для возможных переговоров

Подоляк назвал условия Киева для возможных переговоров

Михаил Подоляк

Источник: ОПУ

КИЕВ. 4 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк перечислил в своем Twitter список условий, которые Украина намерена выдвинуть на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщает УНН.

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Подоляк написал, что Россия должна сделать: немедленно прекратить огонь, вывести z-войска из Украины, вернуть похищенных граждан, выдача военных преступников, механизм репараций и признать суверенные права Украины.

Подоляк, участвовавший в переговорах с представителями России в апреле, добавил, что "российская сторона прекрасно знает украинские условия".

"Шеф Пескова может не переживать: придет время, и мы зафиксируем их на бумаге", - добавил советник главы Офиса Президента Украины.

Источник: УНН
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