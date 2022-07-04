Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,53 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2895

Соединенное Королевство будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году

Соединенное Королевство будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году

Лиз Трасс

Источник: Reuters

КИЕВ. 4 июля. УНН. В следующем году Соединенное Королевство будет принимать конференцию, направленную на помощь Украине в восстановлении ущерба, причиненного вторжением России. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На конференции по восстановлению Украины, которая начнется сегодня в Лугано, будет обсуждаться восстановление Украины, объединив украинскую делегацию с представителями других стран, международных организаций и гражданского общества.

В Королевстве заявили, что сотрудничают с Украиной и другими странами, чтобы принять конференцию в следующем году у себя, и что она будет входить в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по мерам восстановления. В Лондоне будет открыт офис.

Цитата

«Мы возглавили поддержку Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана реконструкции и развития украинского правительства», — заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский попросил Соединенное Королевство поддержать восстановление Киева и близлежащего региона. Великобритания пообещала использовать свой опыт в финансовом секторе, чтобы помочь привлечь инвестиции в Украину.

Лондон уже согласился предоставить гарантии на сумму 1,5 млрд долларов для многосторонних займов и более 120 млн долларов двусторонней поддержки.

Напомним

Украина представит у Лугано национальный взгляд на восстановление страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.