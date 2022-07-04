путина на саммите G20 ждет недружественный прием - премьер Австралии

КИЕВ. 4 июля. УНН. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз пообещал "недружественный прием" путина на саммите G20. Об этом чиновник заявил на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

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"Если пути захотят приехать на эту встречу, а я не уверен, что он это сделает, тогда он получит тот прием, которого заслуживает - недружественный. Он не уважает международное право и ведет себя так, как это не соответствует ценностям этого мира", – отметил Албенизи.

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Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что Путин не приедет на саммит G20. Владимир Зеленский тоже приглашен.

Саммит G20 запланирован на ноябрь этого года.