Конференция по восстановлению Украины открывается в Лугано

КИЕВ. 4 июля. УНН. Конференция по восстановлению Украины открывается сегодня, 4 июля, в швейцарском Лугано, пишет УНН.

Детали

Участие в мероприятии, как ожидается, примут делегации из около 40 стран, они планируют разработать так называемый план Маршалла для Украины.

Президент Владимир Зеленский накануне говорил об активной подготовке к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии.

"Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановлению в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы", - отметил Глава государства в видеообращении.

От Украины в Лугано прибудет делегация с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы МИД Дмитрия Кулебы. Владимир Зеленский, как ожидается, подключится через видеосвязь.

Продлится конференция 4-5 июля. Начнется с приезда участников и приема Дениса Шмыгаля властями страны с 11 часов по местному времени.

В 13:30 ожидается церемония открытия.

Украина представит масштабный план восстановления, отдельные заседания будут касаться также борьбы с коррупцией и реформы самоуправления.