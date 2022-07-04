В МИД ответили на заявление Папы Римского о готовности посетить Украину и рф

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинская сторона считает, что визит Папы Римского Франциска в Украину усилит роль понтифика в восстановлении мира на нашей земле, пишет УНН со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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«Украинская сторона неоднократно выражала приглашение Папе Римскому посетить Украину. Мы считаем, что этот визит усилит роль понтифика в восстановлении мира на украинской земле, а также поддержит дух украинцев, которые испытывают невыразимые страдания из-за агрессии россии», - заявил спикер МИД.

Детали

По его словам, показательно, что в москве сейчас всячески игнорируют готовность Святейшего Отца посетить россию.

«Это очередное свидетельство того, что российский режим стремится к войне, а не миру», - считает дипломат.

По его мнению, сейчас пора углубить связи с теми, кто к этому искренне стремится.

«Возобновляем приглашение Папе Франциску посетить наше государство и призываем молиться за украинский народ. Добро непременно победит российское злоМ, - добавил Николенко.

Контекст

Папа Римский Франциск в интервью Reuters заявил, что в этом месяце собирается посетить Канаду и надеется, что сможет посетить Москву и Киев как можно скорее после этого.