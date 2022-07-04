Национальный план восстановления Украины: Зеленский озвучил ключевые принципы

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский на конференции в швейцарском Лугано озвучил ключевые принципы национального плана восстановления Украины, пишет УНН.

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"Украина предлагает свой национальный план восстановления, на фундаменте которого можно будет реализовать инициативу каждой идеи, а также полностью рационально и именно в украинских интересах использовать средства, которые будут направляться на восстановление", – сказал президент.

Детали

По словам Зеленского, среди ключевых принципов:

– максимальная безопасность;

– максимальная технологичность;

– максимальное соблюдение экономических стандартов;

– максимальное применение зеленых технологий;

– максимальная реализация принципов безбарьерности;

– максимальная направленность на интересы общества;

– максимальная прозрачность при планировании, использовании средств, восстановлении проектов;

– максимальное укоренение проекта восстановления в реальной экономической жизни Украины.

"Восстановление Украины станет для нас всех великой реформой, потому что мы вместе объединяем демократический мир настолько, что каждый увидит – мировоззрение свободных людей всегда побеждает. Мир увидит, что никто никогда не сможет достичь войной своих целей", – отметил президент.

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