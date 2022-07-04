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Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля

КИЕВ. 4 июля. УНН. Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подпишут 5 июля после переговоров, которые пройдут сегодня в штаб-квартире Альянса. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Так, сегодня, 4 июля, в штаб-квартире НАТО между официальными лицами НАТО и представителями Финляндии и Швеции пройдут переговоры о вступлении в Альянс.

Во вторник (5 июля) союзники подпишут протоколы о присоединении стран.

Дополнение

29 июня лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Контекст

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной россии против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку "террористических групп".

Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им дверь в Альянс.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Швеция, Финляндия
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