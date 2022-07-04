Оккупанты сформировали "правительство" на Херсонщине: коллаборант ковалев получил "должность"

КИЕВ. 4 июля. УНН. Российские оккупанты создали в Херсонской области так называемое "правительство", в котором бывший народный депутат от "Слуги народа" и коллаборант алексей ковалев получил "должность". Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты назначили бывшего депутата от “Слуги Народа” алексея ковалева - “вице-премьером по вопросам сельского хозяйства” в Херсонской области”, – написал Гончаренко.

Контекст

В 2019 году ковалев был избран народным депутатом 9-го созыва по 186-му округу (Херсонская область) от партии "Слуга народа".

После начала широкомасштабной войны нардеп уехал в оккупированную Херсонскую область.

28 апреля партия "Слуга народа" обратилась к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову с призывом "тщательно и всесторонне расследовать все факты и обстоятельства его пребывания на временно захваченной территории и его общения с оккупационными войсками".

С 3 апреля ковалев исключен из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде.

До этого партия приостановила членство нардепа в своей фракции из-за подозрения в государственной измене.

Партия попросила правоохранителей расследовать, стал ли ковалев на сторону рф в Херсонской области.

Против депутата начато уголовное производство.

В конце июня стало известно, что на оккупированной Херсонщине подорвался автомобиль депутата.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о подрыве машины.

22 июня СМИ распространили информацию, что в результате подрыва автомобиля ковалев “погиб”.

Однако вскоре после инцидента ковалев появился на видео, в котором лежа на больничной койке, заявил, что против него совершена "диверсия специальных служб Украины", а также добавил, что будет дальше работать на своем избирательном округе - "до завершения полномочий в 2023 году”.