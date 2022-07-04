Украина понемногу выходит из топливного кризиса – Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина понемногу выходит из топливного кризиса, вызванного агрессией россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает корреспондент УНН.

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«Правительство понемногу выполняет задачи по наполнению энергоносителями нашего государства. Сложно. Вы знаете все причины – кроме разбомбленных наших нефтеперерабатывающих мощностей, кроме этого вы знаете, что россия стреляет по любым путям, включая железнодорожную дорогу, мосты, мостовые переходы и т.д., чтобы мы с вами не получили ни дизель, ни бензин. Тем не менее, я считаю, понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса и наполнение рынка понемногу происходит», - сказал Глава государства.

Детали

По его мнению, тот же кризис, как они делали с газом, энергетическими ресурсами, то же россияне сейчас делают и с блокированием экспорта зерна.

Напомним

В мае Кабинет министров Украины приостановил госрегулирование цен на топливо для того, чтобы предоставить возможность операторам рынка транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.