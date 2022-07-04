Новости: Политика
4 июля 2022, 21:45 • Саша Картер • 13125
Зеленский образовал 14 военных администраций в Донецкой области
КИЕВ. 4 июля. УНН. Указом Президента Украины в 14 городах и селах Донецкой области созданы военные гражданские администрации, пишет УНН со ссылкой на соответствующий документ.
Детали
Согласно Указу Президента Украины №469/2022, на территории Донецкой области созданы:
- в Волновахском районе – Великоновоселковская и Комарская военные администрации;
- в Покровском районе – Кураховская и Шаховская военные администрации;
- в Краматорском районе – Краматорская, Лиманская, Николаевская, Святогорская и Черкасская военные администрации;
- в Бахмутском районе – Бахмутская, Звановская, Северская, Соледарская и Часовоярская военные администрации.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
«Каждая вновь созданая военная администрация уже получила своего руководителя. Все прекрасно осознают уровень вызовов и ответственности», - сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Источник: УНН
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