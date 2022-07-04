Украина и Швеция обсудили вопросы переработки отходов

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский доложил, что обсудил с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон вопрос переработки отходов в Украине, пишет УНН.

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Зеленский пригласил Швецию присоединиться к построению новых перерабатывающих современных заводов в Украине. Подготовка соответствующих документов должна начаться на уровне правительств двух стран.

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“В нашей стране очень долгое время пренебрегали этой темой, а это же не просто о том, что делать с мусором. Это о безопасности, о качестве жизни. Нам нужно минимум 25 новых и современных технологически передовых заводов по переработке отходов которые способны обеспечить и энергией, и вторым сырьем, и, наконец, решением устаревшей проблемы свалок и полигонов отходов, неспособности многих общин найти решение для отходов", — сказал Президент.

По словам Главы государства, кроме оборонных, экономических и энергетических вопросов, на переговорах между странами поднимались вопросы по усилению санкций против Российской Федерации за войну, которую она развязала на украинской земле.

Во время встречи стороны также предметно обсудили восстановление Украины. Президент выразил надежду, что Швеция присоединится к этому процессу.

Напомним

Зеленский рассказал о конференции в Лугано, где обсуждали "План Маршалла" для Украины.