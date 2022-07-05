Взятие Лисичанская – это последний успех российской армии в Украине, - Арестович

КИЕВ. 5 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником и публицистом Марком Фейгиным сказал, что взятие Рубежного, Северодонецка и Лисичанского было последним успехом российской армии на территории Украины, передает УНН.

Цитата

"Наступление в Луганской области – это последний успех российской армии в Украине. Имеется в виду большой успех. Село какое-то могут взять. Я просто знаю, что творится в войсках России. Лисичанск, Северодонецк и Рубежное – это города средней величины. Они их брали 90 суток с большим количеством военных, потеряли большое количество людей. Мы из Лисичанска просто отступили", — сказал Советник главы Офиса Президента.

Арестович заметил, что россияне могут взять еще села, но мост не возьмут.

"Увидим, как они будут брать Славянск и Краматорск", – добавил Арестович.

Напомним

Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска без потерь.