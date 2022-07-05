Российская армия не захватила всю Луганскую область - Арестович

КИЕВ. 5 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником и публицистом Марком Фейгиным заявил, что российская армия не захватила всю Луганскую область, пишет УНН.

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Как отметил Арестович, российская армия не вышла на границу с Луганской областью. Они очень близки, но там еще остается серая зона.

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"Формально Луганская область не их. Понятно, что стороны приписывают себе страшные успехи, но если трезво посмотреть, то обе стороны выполнили свои задачи. Они вышли на границы Луганска, а мы нанесли им поражение, задержали их до прибытия западной помощи", — сказал Арестович.

Чиновник заявил, что наступление в Луганской области – это последний успех российской армии в Украине.

Напомним

Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска без потерь.