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Российская армия не захватила всю Луганскую область - Арестович

Российская армия не захватила всю Луганскую область - Арестович

Алексей Арестович

Источник: Сайт Офис Президента Украины

КИЕВ. 5 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с российским правозащитником и публицистом Марком Фейгиным заявил, что российская армия не захватила всю Луганскую область, пишет УНН.

Детали

Как отметил Арестович, российская армия не вышла на границу с Луганской областью. Они очень близки, но там еще остается серая зона.

Цитата

"Формально Луганская область не их. Понятно, что стороны приписывают себе страшные успехи, но если трезво посмотреть, то обе стороны выполнили свои задачи. Они вышли на границы Луганска, а мы нанесли им поражение, задержали их до прибытия западной помощи", — сказал Арестович.

Чиновник заявил, что наступление в Луганской области – это последний успех российской армии в Украине.

Напомним

Вооруженные силы Украины вышли из Лисичанска без потерь.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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