План по послевоенному восстановлению Украины предусматривает изменения в Конституцию – нардеп

КИЕВ. 5 июля. УНН. Реализация плана послевоенного восстановления, разработанный Нацсоветом по восстановлению Украины, в сфере конституционной юстиции, в частности относительно Конституционного Суда, предусматривает изменения в Конституцию, сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, пишет УНН.

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"Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны обнародовал планы по восстановлению Украины как в военный, так и послевоенный период. В сфере конституционной юстиции первоочередной задачей отмечено решение вопроса о подборе судей Конституционного Суда Украины. Но на этом меры по реформе регулирования деятельности Конституционного Суда не заканчиваются", - написала Совгиря в Telegram.

"Реализация этих задач предполагает внесение изменений как в текущее законодательство, так и в Конституцию Украины - в течение 2022-2026 годов. В настоящее время подгруппы Национального совета уже работают над разработкой соответствующих предложений изменений в Конституцию Украины, а также над разработкой Кодекса конституционного судопроизводства", - указала нардеп.

Детали

Что касается собственно изменений, то в краткосрочной перспективе в сфере относительно деятельности КСУ, по словам нардепа, предполагается ввести дополнительный переходный период для утраты силы законами, признаваемыми Конституционным Судом неконституционными в условиях военного положения – в течение 3 месяцев после завершения военного положения. Также предусматриваются меры по повышению прозрачности деятельности КСУ через расширение перечня информации о его деятельности, подлежащей периодическому обнародованию.

А в среднесрочной и долгосрочной перспективе предполагается:

доработка процедуры привлечения судей Конституционного Суда к дисциплинарной ответственности;

усовершенствование процедуры деятельности Конституционного Суда, порядка рассмотрения им дел конституционного производства;

повышение эффективности мониторинга соблюдения судьями Конституционного Суда антикоррупционного законодательства.

Дополнение

Судьи Конституционного Суда не смогли избрать нового председателя КСУ, новые выборы должны состояться не позднее 15 июля.