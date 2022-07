Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции подписали все союзники по НАТО

КИЕВ. 5 июля. УНН. Протоколы о присоединении Финляндии и Швеции 5 июля в штаб-квартире Альянса в Брюсселе подписали все союзники по НАТО, сообщили в миссии ФРГ при Альянсе, пишет УНН.

"Трогательное, волнующее и историческое утро здесь, в штаб-квартире НАТО. Все 30 союзников только что подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции. Скоро у нас будет 32 участника, и мы будем сильнее вместе (#StrongerTogether)", - отметила миссия Германии в НАТО в Twitter, показав фото.

A moving, exciting and historic morning here в #NATO HQ. All 30 Allies just signed the Accession Protocols for Finland and Sweden.

One more important step forward.

Today, #NATO Allies signed the Accession Protocols for Finland and Sweden. We want to extend a sincere thank you to all Allies.



The next step on the road towards membership is the ratification process in all national parliaments.

#FinlandNATO pic.twitter.com/lUHKBPkncy