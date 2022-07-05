рф рассматривает Украину как плацдарм для захвата других европейских стран – Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире", передает УНН.

Цитата

"Полномасштабная война против нашего государства и гибридная война против объединенной Европы. А если говорить о кризисах, то это прежде всего кризис стоимости жизни, отражающийся в чрезвычайном росте цен. Энергетический кризис. Продовольственный кризис. Миграционный. Именно так жизнь выглядит сегодня", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что это еще не видно тех возможных войн или кризисов, которые россия способна подготовить в ближайшие годы для многих государств.

"Вероятно ли, что руководство россии планирует новое вторжение на территорию другого соседа? Никто не может этого исключать. Может ли россия создать нам всем в Европе еще какой-нибудь кризис? Да. Достаточно взглянуть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками атомных станций в Украине. Посмотреть и понять: даже гарантированной радиационной безопасности у нас с вами сейчас нет", - отметил Зеленский.

По его словам, рф своей игрой с газом делает все, чтобы инфляция только раскручивалась и чтобы Европа этой зимой пережила самый большой кризис в истории.

"россия рассматривает территорию именно нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит, обеспечить безопасность Украине – это дать долгосрочную безопасность всей Европе. Но это касается не только нашего государства. Сейчас Европа объединена настолько, насколько не была объединена многие десятилетия", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Европа должна стать полностью независимой, в частности от россии, от ее способности давить на вас всех или каждого отдельно. Он уверил, что это реально.

"И когда это станет реальным, вы сможете сказать, что больше никогда не повторится то, что Европа переживает сейчас", – добавил Зеленский.

Дополнение

Британская армия будет мобилизована "для отражения новой угрозы, с которой мы столкнулись" после того, как россия применила силу для захвата территории Украины и "для предотвращения войны" в Европе, заявил во вторник командующий армией.