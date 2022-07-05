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С Джонсоном снова созвонился Зеленский: о чем говорили

С Джонсоном снова созвонился Зеленский: о чем говорили

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вновь созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поблагодарив за помощь в более чем миллиард долларов на безопасность, а также еще более 120 млн долл., анонсированные сегодня, пишет УНН.

Также обсуждались вопросы продовольственной безопасности и гарантии безопасности для Украины.

Цитата

"Провел переговоры с Борисом Джонсоном. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины – недавнее решение предоставить 1 млрд фунтов стерлингов (1,2 млрд долл.) помощи на безопасность и сегодняшнее относительно 100 млн фунтов стерлингов (более 120 млн долл.). Говорили о продовольственной безопасности для мира и гарантиях для Украины. Благодарны за готовность Великобритании принять конференцию по восстановлению Украины в 2023 году (URC2023)", - отметил Зеленский в Twitter.

Дополнение

Великобритания предоставит Украине военную помощь на более чем миллиард долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, помощь, Борис Джонсон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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