Новости: Политика
5 июля 2022, 14:27 • Анна Мурашко • 6330
В Украине уже оккупировано 1028 населенных пунктов - ОП
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине от российских оккупантов освобождено уже 1028 населенных пунктов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Цитата
«Деоккупировано 1028 населенных пунктов», - отметил Тимошенко в Telegram.
Детали
Результаты восстановления инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках:
- Разминировано 434 населенных пункта
- Национальная полиция возобновила работу в 651 населенном пункте
- Органы местного самоуправления заработали в 691 населенном пункте
Дополнение
Украинские военные освободили и взяли под контроль Потемкино и Павловку.
Источник: УНН
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