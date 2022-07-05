В Украине уже оккупировано 1028 населенных пунктов - ОП

КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине от российских оккупантов освобождено уже 1028 населенных пунктов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

«Деоккупировано 1028 населенных пунктов», - отметил Тимошенко в Telegram.

Детали

Результаты восстановления инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках:

Разминировано 434 населенных пункта

Национальная полиция возобновила работу в 651 населенном пункте

Органы местного самоуправления заработали в 691 населенном пункте

Дополнение

Украинские военные освободили и взяли под контроль Потемкино и Павловку.