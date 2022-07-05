Турция предложила возобновить переговоры по разблокировки украинских портов

КИЕВ. 5 июля. УНН. Турция считает, что нужно возобновить переговоры по разблокировки украинских портов в Черном море. Об этом во время конференции в Лугано сообщил представитель страны, передает УНН.

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"Турция осуждает несправедливую войну россии и остается с Украиной. Мы оказываем мощную оборонную и гуманитарную поддержку и верим, что Украина победит в этой героической обороне. До войны турецкие компании реализовывали в Украине 230 проектов на миллиард долларов. Мы готовы дальше расширять свои возможности. Кроме того, последствия войны будут расти, поэтому мы видим целесообразность в возможности восстановления дипломатического урегулирования, включающего коридоры для экспорта в Черном море", – говорится в заявлении.

Напомним

4 июля в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.

Во время конференции в Лугано Эстония предложила проект строительства детского сада в городе Овруч Житомирской области.