Европарламент будет голосовать 1 млрд евро макрофина Украине 7 июля

КИЕВ. 5 июля. УНН. Европейский парламент определился, что в четверг, 7 июля, проведет голосование за выделение 1 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины. Об этом сообщает комитет Европарламента по международной торговле в Twitter, пишет УНН.

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"На пленарном заседании Европарламента... согласилось использовать срочную процедуру для принятия решения по предлагаемому кредиту в размере 1 млрд евро для Украины. Голосование по кредиту будет около полудня в четверг", - говорится в сообщении.

Детали

Также Европарламент согласился срочно рассмотреть вопрос, как обеспечить украинским водителям возможность продолжать использовать свои водительские права в ЕС. Окончательное голосование – также в четверг, указали в Twitter Европарламента.

Дополнение

1 июля Еврокомиссия предложила предоставить Украине 1 млрд евро.

Это первая часть пакета макрофинансовой помощи в размере до 9 миллиардов евро, объявленного в мае. Помощь должна удовлетворить неотложные потребности в стране.

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в 1 млрд евро Украина должна получить до конца июля.