Проседание ВВП Украины в этом году ожидается на уровне не менее 35% - Шмыгаль

КИЕВ. 5 июля. УНН. Проседание ВВП Украины в этом году ожидается на уровне не менее 35%. Об этом на пресс-конференции в Лугано заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

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«Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, восстановить часть цепочек производства и поставок. Но все это не должно обманывать. Проседание валового внутреннего продукта в этом году ожидается на уровне не менее 35%», - заявил Шмыгаль.

Детали

Он напомнил, что россия целенаправленно уничтожает экономику Украины, блокирует порты, обстреливает гражданскую инфраструктуру, уничтожены десятки тысяч домов и квартир, разрушены и повреждены 25 тысяч км дорог, более 300 мостов, 12 аэропортов, тысячи школ, сотни больниц.

Премьер также напомнил, что ущерб оценивается по меньшей мере в 750 млрд долларов.

Напомним

4 июля в швейцарском Лугано стартовала двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны.