Президент: задача-максимум для нашего государства – уже в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинскому народу Владимир Зеленский сообщил, что задача-максимум для Украины – это уже в этом году предоставить украинцам базовую защиту от ракетных ударов, пишет УНН.

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Президент сообщил, что в течение предыдущих суток, 5 июля, оккупанты снова стреляли по Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Часть ракет удалось сбить противовоздушным силам. Учитывая ежедневные обстрелы страны, Глава государства подчеркнул, что власти каждый день пытаются наращивать дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы.

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"Эта задача-максимум для нашего государства – уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", — сказал Гарант страны.

Владимир Зеленский добавил, что общался с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и поблагодарил его за расширение безопасности помощи нашему государству еще на сто миллионов фунтов – это в дополнение к пакету оборонной поддержки на миллиард фунтов.

Напомним

Зеленский заявил, чтобы люди не расслаблялись из-за отсутствия воздушных тревог в регионах, ведь российская армия не делает никаких пауз.