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С помощью благотворительной платформы United24 собрано 2 млрд гривен на нужды Украины

С помощью благотворительной платформы United24 собрано 2 млрд гривен на нужды Украины

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинскому народу Владимир Зеленский сообщил, что с помощью благотворительной платформы United24 собрано 2 млрд гривен на нужды Украины. Об этом информирует УНН.

Подробности

По итогам двух месяцев работы государственной благотворительной платформы United24 было собрано на нужды Украины более двух миллиардов гривен. За это время в этот фон инвестировали люди из десятков стран.

Президент подчеркнул, что это не только помощь нашим защитникам, но и взносы на разминирование и гуманитарные нужды. Новым послом United24 стал актер Лиев Шрайбер.

Цитата

"Он – соучредитель благотворительной организации BlueCheck, профинансировавшей программы по психологической поддержке и эвакуации более двадцати тысяч детей-сирот из интернатов и детских домов Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской областей. Организация Лиева помогает и семьям переселенцев во Львове", – добавил Зеленский.

Теперь актер вместе со спортсменами Андреем Шевченко и Элиной Светолиной будет работать на гуманитарном направлении.

Напомним

Зеленский заявил, чтобы люди не расслаблялись из-за отсутствия воздушных тревог в регионах, ведь российская армия не делает никаких пауз

Источник: УНН
Теги: обращение
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