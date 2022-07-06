КИЕВ. 6 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинскому народу Владимир Зеленский сообщил, что с помощью благотворительной платформы United24 собрано 2 млрд гривен на нужды Украины. Об этом информирует УНН.

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По итогам двух месяцев работы государственной благотворительной платформы United24 было собрано на нужды Украины более двух миллиардов гривен. За это время в этот фон инвестировали люди из десятков стран.

Президент подчеркнул, что это не только помощь нашим защитникам, но и взносы на разминирование и гуманитарные нужды. Новым послом United24 стал актер Лиев Шрайбер.

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"Он – соучредитель благотворительной организации BlueCheck, профинансировавшей программы по психологической поддержке и эвакуации более двадцати тысяч детей-сирот из интернатов и детских домов Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской областей. Организация Лиева помогает и семьям переселенцев во Львове", – добавил Зеленский.

Теперь актер вместе со спортсменами Андреем Шевченко и Элиной Светолиной будет работать на гуманитарном направлении.

Напомним

Зеленский заявил, чтобы люди не расслаблялись из-за отсутствия воздушных тревог в регионах, ведь российская армия не делает никаких пауз