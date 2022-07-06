КИЕВ. 6 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения к украинскому народу Владимир Зеленский пообещал разобраться в вопросе выезда за пределы мест регистрации военнообязанных, резервистов и призывников, передает УНН.

Подробности

Сегодня в обществе было много споров по решению Генштаба Вооруженных Сил Украины об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Президент заметил, что есть разные оценки такого решения, непонимания и даже возмущения в обществе на этот счет.

Цитата

"Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему Вооруженными силами доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего – одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим", — заявил Зеленский.

Глава государства попросил в дальнейшем Генеральный штаб не принимать подобные решения без согласия Президента.

Напомним

Зеленский сообщил, что задача-максимум для Украины – это уже в этом году предоставить украинцам базовую защиту от ракетных ударов.