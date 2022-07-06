У Зеленского объяснили временное отступление от Лисичанска

КИЕВ. 6 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что отступление Вооруженных сил Украины от Лисичанска – это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного его возвращения. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что российские захватчики имеют многократное преимущество в дальнобойной артиллерии, а сегодня война идет по принципу артиллерийской дуэли. 90% потерь – это потери от стрельбы дальнобойным оружием.

По его словам, качество управления войсками и качество планирования операций в Украине намного выше, чем у россиян, поэтому, имея «относительный паритет» в вооружениях, украинские защитники смогут выбить противника.

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«Проблема россии в том, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим сражаться качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса», – рассказал политик.

Дополнение

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске российские оккупанты при наступлении преобладали в десять раз, сейчас они закрепились в городе.