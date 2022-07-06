Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,11 -0,4681 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Наступательный потенциал у вражеской группировки в Лисичанске исчерпан - эксперт
Наступательный потенциал у вражеской группировки в Лисичанске исчерпан - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10065

У Зеленского объяснили временное отступление от Лисичанска

У Зеленского объяснили временное отступление от Лисичанска

Михаил Подоляк

КИЕВ. 6 июля. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что отступление Вооруженных сил Украины от Лисичанска – это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного его возвращения. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild, сообщает УНН.

Детали 

Он отметил, что российские захватчики имеют многократное преимущество в дальнобойной артиллерии, а сегодня война идет по принципу артиллерийской дуэли. 90% потерь – это потери от стрельбы дальнобойным оружием.

По его словам, качество управления войсками и качество планирования операций в Украине намного выше, чем у россиян, поэтому, имея «относительный паритет» в вооружениях, украинские защитники смогут выбить противника.

Цитата

«Проблема россии в том, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим сражаться качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса», – рассказал политик.

Дополнение 

После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске российские оккупанты при наступлении преобладали в десять раз, сейчас они закрепились в городе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Лисичанск, война с Россией, Луганск и Луганская область, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.