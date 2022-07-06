КИЕВ. 6 июля. УНН. Народный депутат Вадим Новинский сообщил, что уходит из Верховной Рады – решил сложить полномочия, пишет УНН.

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"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины", - написал Новинский в Facebook, обнародовав копию заявления о сложении мандата нардепа.

Он добавил, что, в частности, сосредоточится на гуманитарных проектах, развитии экономики, "служении УПЦ" (УПЦ МП), восстановлении разрушенных храмов.

Дополнение

Вадим Новинский – внефракционный народный депутат. Он был избран по одномандатному округу №57 (Мариуполь). Нардеп входит в число самых богатых людей Украины по версии Forbes. Новинский, приняв в 2020 году церковный сан, принимает участие во торжественных службах УПЦ МП и организации крестных ходов этой конфессии.