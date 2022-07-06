Перемещение военнообязанных: Зеленский поручил отменить необходимость разрешений

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Информацию об этом УНН подтвердил информированный источник.

Детали

Так, Зеленский объявил свое решение во время доклада Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на закрытом совещании.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в ОП сообщали, что сегодня на заседании с военными Зеленский заслушал доклад Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.

Отмечалось, что Зеленский поручил упразднить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.

Напомним

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский заметил, что в обществе появилось много споров относительно решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.

Зеленский указал, что поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего 6 июля – одним из пунктов повестки дня. И пообещал народу разобраться с этим. "Прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – сказал Зеленский в обращении.

К слову, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, что отметили и в Генштабе. Добавив, что в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.