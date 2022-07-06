КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.

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"Приветствую в Украине премьер-министра Ирландии Михола Мартина! Спасибо, что в это определяющее для нашего государства время Ирландия – рядом", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня премьер-министр Ирландии Михал Мартин посетил разрушенные российскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень под Киевом.