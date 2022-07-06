В МИДе отметили ошибочное понимание лавровым основ дипломатической этики

КИЕВ. 6 июля. УНН. В российском дипломатическом ведомстве произошло диссоциативное расстройство, считают в Министерстве иностранных дел Украины на фоне последних заявлений российского топ-«дипломата» сергея лаврова, пишет УНН.

Контекст

По данным СМИ, господин лавров заявил, что обнародование содержания разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским диктатором владимиром путиным, которое состоялось накануне полномасштабного вторжения россии в Украину, является якобы нарушением "дипломатической этики".

Переговоры состоялись 20 февраля. Разговор был обнародован на прошлой неделе в документальном фильме "Президент, Европа и война".

Комментарий МИД Украины

«лавров упомянул о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эммануэля Макрона и президента россии владимира путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Но при этом он забыл вспомнить, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешение на это они не давали», - напомнил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Вот и получается некое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое», - написал дипломат в Facebook.

Добавим

В ноябре 2021 года мид рф якобы “из-за искажения роли россии во внутриукраинском урегулировании” (как принято называть агрессию россии против Украины в Москве — ред.) и подход к проведению встречи в “Нормандском формате” решило обнародовать дипломатическую переписку министров иностранных дел рф, Германии и Франции.

Франция и Германия обвинили россию в нарушении дипломатического протокола. Украина заявила о попытке рф «добить» «Нормандский формат».