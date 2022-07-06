Зеленский договорился о сотрудничестве с Ирландией для скорейшего вступления Украины в ЕС

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином о сотрудничестве для того, чтобы Украина быстрее прошла путем от кандидата в члены ЕС до полномасштабного членства. Об этом Президент сообщил во время их совместного брифинга в Киеве, передает УНН.

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"Это первый, но очень результативный визит Премьер-министра Ирландии Михола Мартина в Украину. Сегодня мы обсудили, в частности то, что касается продовольственной безопасности, энергетических вопросов и подготовки нового, седьмого санационного пакета против российской федерации", – сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что проинформировал премьер-министра о ситуации на передовой, особенно на юге и востоке Украины, о финансовых гуманитарных потребностях современной Украины.

"Договорились с господином Мартином работать совместно также для того, чтобы Украина быстрее прошла путем от кандидата в члены ЕС до полномасштабного членства, рассчитываем на помощь… Опыт Ирландии будет полезен для проведения тех или иных реформ на этом пути", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Латвия поделится с Украиной своим опытом в реформировании государства при вступлении в ЕС.