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Приоритет №1: Зеленский заявил, что Украине нужны системы ПВО для защиты неба

Приоритет №1: Зеленский заявил, что Украине нужны системы ПВО для защиты неба

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украине в первую очередь нужны системы противовоздушной обороны для защиты неба. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве, передает УНН.

Цитата

"То, что мы просим, ​​как первый приоритет, как бы ни разворачивалась война на поле боя, но приоритет – это безопасность неба. Уже никто не ждет авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных систем ПВО. Это важно, потому что позволит вернуться домой женщинам и детям", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что Украина уже давно сообщила партнерам о том, какие системы и в каком количестве они нужны.

Дополнение

Зеленский обратился к лидерам саммита G7 с просьбой передать системы противовоздушной обороны, ввести дополнительные санкции против россии и предоставить гарантии безопасности.

Источник: УНН
Теги: Россия, ПВО, Украина, Владимир Зеленский
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