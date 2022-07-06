"Возвращением Аляски" в ответ на конфискацию российских активов пугают в Госдуме рф

КИЕВ. 6 июля. УНН. Спикер российской госдумы вячеслав володин решил напомнить США, что Аляска была российской, и намекнул на ее "возвращение", пишет УНН.

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"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (россии – ред.) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - сказал Володин, которого цитирует российское агентство ТАСС.

Детали

На заседании думы он заявил, что вице-спикер петр толстой предложил провести там "референдум".

Он также обратился к депутату Николаю Харитонову, чтобы во время рабочих поездок в свой избирательный округ, на Дальний Восток, он вместе с вице-спикером госдумы Ириной Яровой "приглядывал за Аляской".

Напомним

По информации американского Минфина, целевая группа "Российская элита, прокси и олигархи" (РЕПО) заблокировала или заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов США, заморозила или изъяла дорогостоящие вещи лиц, находящихся под санкциями, и существенно ограничила доступ россиян, находящихся под санкциями, к международной финансовой системе.