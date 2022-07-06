Ирландия будет помогать с восстановлением Украины – премьер Мартин

КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Михола Мартин заявил, что Ирландии будет помогать с восстановлением Украины. Об этом он сообщил на совместном брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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«Обсудили сегодня потребности активного восстановления уже сейчас территорий Украины, которые были освобождены от оккупантов и благодарен Ирландии за искреннюю заинтересованность проектом восстановления Украины после вторжения и мы подробно обсудили вопрос, что перед тем как говорить о таком мощном экономическом проекте, как восстановление государства после войны нужно сосредоточиться сегодня на важных деталях, на тех деталях, какие на сегодняшний день могут помочь нашим людям возвращаться домой, чтобы дети смогли идти в школы, университеты, чтобы у людей появлялось их помещение и возможность жить именно в Украине», - рассказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что такая скорая помощь, скорая мобилизация украинских партнеров вот, что действительно нужно.

«Мы будем помогать с восстановлением», – сказал Мартин.

Добавим

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин посетил разрушенные русскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень под Киевом.

Дополнение

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы оказать помощь Украине в размере 6,2 млрд долларов на восстановление.

Президент Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис объявил об усилении поддержки Украины Швейцарией – будет удвоен финансовый вклад в двустороннее сотрудничество, с акцентом на цифровую трансформацию.