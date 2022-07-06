Кулеба скоординировали с Блинкеном шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения в Украину

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и от других партнеров, передает УНН.

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"Говорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20, на которой мы оба поставим в центр внимания российскую агрессию и предотвратим распространение россией лжи. Благодарен за военную помощь США. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и от других партнеров", - написал Кулеба в Twitter.

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Кроме того, как сообщили в Госдепе Блинкен обсудил с Кулебой предстоящую встречу министров иностранных дел G20 на Бали и итоги саммитов G7 и НАТО, которые подчеркнули твердую решимость союзников и партнеров поддерживать Украину, защищающую свой суверенитет и территориальную целостность от неспровоцированной агрессии россии.

"Госсекретарь осудил зверства россии в Украине и представил обновленную информацию о многосторонних усилиях по устранению российской военной блокады экспорта сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Он также обсудил помощь США в области безопасности и анонсировал дальнейшую бюджетную поддержку Украины, подтвердив непоколебимую приверженность Соединенных Штатов демократическому, свободному и процветающему будущему Украины", - говориться в сообщении.

Дополнение

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен не намерен встречаться с министром иностранных дел россии сергеем лавровым на саммите глав МИД "Большой двадцатки", который пройдет на острове Бали в конце этой недели.