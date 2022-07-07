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В россии ищут способы продолжить войну в Украине без общей мобилизации – британская разведка

В россии ищут способы продолжить войну в Украине без общей мобилизации – британская разведка

КИЕВ. 7 июля. УНН. Российская госдума 5 июля одобрила в первом чтении законопроект о "специальных экономических мерах". Как отметили в разведке Минобороны Великобритании, этот шаг является попыткой кремля поддержать войну в Украине, не объявляя общую мобилизацию, пишет УНН.

Цитата

"5 июля 2022 года госдума в первом чтении одобрила предложенный правительством рф закон о специальных экономических мерах. Вероятно, закон будет принят, и он предоставит властям специальные полномочия по контролю трудовых отношений, восстановлению мобилизационных средств и высвобождению активов из государственных резервов", - говорится в сообщении.

Детали

Британские разведчики предполагают, что этот законопроект является попыткой кремля ввести экономические меры для поддержки войны в Украине, не объявляя всеобщей мобилизации, что до сих пор остается "политически чувствительным" вопросом. Он также позволит россии избежать признания того, что она участвует в войне и не может преодолеть украинскую армию, над которой было преимущество в численности и вооружении.

Ранее

На территории временно оккупированного Крыма продолжается скрытая мобилизация, а также тайные захоронения солдат российской армии, участвующих в войне против Украины, заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Источник: УНН
Теги: Россия, разведка
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